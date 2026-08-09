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Alkollü sürücü yol ortasında uyudu: 25 bin TL ceza

Alkollü sürücü yol ortasında uyudu: 25 bin TL ceza
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, arızalanan otomobilini yol ortasında bırakıp kaldırımda uyuyakalan 1.63 promil alkollü sürücüye, 25 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, arızalanan otomobilini yol ortasında bırakıp kaldırımda uyuyakalan 1.63 promil alkollü sürücüye, 25 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki 59 AIJ 534 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükselince, sürücü A.Ç., aracını yol ortasında bırakıp kaldırıma uzanarak uyudu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde A.Ç.'nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç da çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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