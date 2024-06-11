Arıların Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan İbrahim Yerlikaya, kovanlarla ilgilenirken arıların saldırısına uğradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yerlikaya'nın sağlık durumu iyi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arıların soktuğu yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Kavallar köyünde yaşayan İbrahim Yerlikaya (74), kovanlarla ilgilendiği sırada arıların saldırısına uğradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nallıhan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yerlikaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.