Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Yeditepe Üniversitesi'ndeki Pankart Tartışmasına Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayetinin yer aldığı pankart açan öğrenciye yönelik tutumu eleştirerek, "Dürüstlüğü rehber edinen ve değerlerini dile getiren gençlerin engellenmesi değil, desteklenmesi gerekir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankart açan öğrenciye yönelik tutuma tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrenciye yönelik tavrın, kabul edilemez olduğunu belirtti. Yaşanan olayın, adaleti savunacak hukukçuların yetiştiği bir fakültede gerçekleşmesinin ayrıca üzücü olduğunu ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde her türlü ideolojik, hatta marjinal pankart 'özgürlük' ve 'mizah' kılıfıyla alkışlanırken, ilahi bir emrin sansürcü bir zihniyete muhatap olması ikiyüzlülüktür. Dürüstlüğü rehber edinen ve değerlerini dile getiren gençlerin engellenmesi değil, desteklenmesi gerekir. Genç kardeşim Mustafa Malo'yu yürekten tebrik ediyor, bu ilahi emrin hepimiz için en güçlü rehber olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA