Beykoz'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında fethi kabir işlemi yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sabah saatlerinde Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlık çevresi ve Denizolgun'un mezarının etrafı polis ekiplerince bariyerlerle çevrilerek yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığın belirli bölümlerinde de giriş çıkışlar kapatıldı.

Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınarak incelenmek üzere nakil aracıyla ATK'ye götürüldü.

Yaklaşık 4 saat süren fethi kabir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı.

ATK'de cenaze üzerinde yapılacak inceleme sonrasında Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanacak.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA