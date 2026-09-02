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Arı Korkusu Elma Toplayan Çocuğun Koluna Demir Saplattı

Arı Korkusu Elma Toplayan Çocuğun Koluna Demir Saplattı
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Aksaray'da Pınar Mahallesi'nde evinin bahçesinde elma toplarken arıdan korkup dengesini kaybeden 14 yaşındaki Muhammed E., bahçe duvarının korkuluk demirinin sol koluna saplanması sonucu yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan genç, kolundaki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı; demir, ameliyatla çıkarıldı.

AKSARAY'da, evlerinin bahçesindeki ağaçtan elma toplarken arıdan korkup düşen Muhammed E.'nin (14) sol koluna, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed E., evlerinin bahçesindeki ağaca çıkıp elma toplamaya başladı. Bu sırada arıdan korkan Muhammed E., dengesini kaybedip bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Sol koluna demir saplanan Muhammed E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kurtulan Muhammed E., kolundaki demir parçasıyla, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed E.'nin kolundaki demir parçası ameliyatla çıkarıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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