Haberler

Ariana Grande'yi Rahatsız Eden Hayran 9 Gün Hapis Cezası Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Singapur'da, Ariana Grande'nin film prömiyerinde bariyerleri aşarak ünlü sanatçıyı sert şekilde tutan Avustralyalı hayran Johnson Wen, 9 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Wen'in kamuya rahatsızlık verdiğini kabul etti.

Singapur'da ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande'yi, başrolünde oynadığı filmin prömiyerinde bariyerleri aşıp sert biçimde tutan Avustralyalı hayranı Johnson Wen, 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre Singapur'da mahkeme, "Wicked: For Good" filminin 13 Kasım'da Singapur'daki Asya prömiyerinde Grande'yi rahatsız eden 26 yaşındaki Avustralyalı Johnson Wen'e ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "kamuya rahatsızlık verdiğini kabul eden" Wen'i 9 gün hapis cezasına çarptırdı.

Wen'in, "Wicked: For Good" filminin prömiyerinde bariyerden atlayarak oyuncuların hayranlarını selamladığı "sarı halı" alanına izinsiz geçmesi ve filmin başrolündeki Grande'yi sert şekilde omuzlarından tutarak sarması, sosyal medyada gündem olmuştu.

Güvenlik görevlileri ve Grande'nin başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Cynthia Erivo'nun müdahalesiyle ABD'li oyuncudan uzaklaştırılan Wen, gözaltına alınmıştı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından o anların videosunu paylaşan Wen, "Sevgili Ariana Grande, sarı halıda seninle zıplamama izin verdiğin için teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.