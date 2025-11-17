Ariana Grande'yi Rahatsız Eden Hayran 9 Gün Hapis Cezası Aldı
Singapur'da, Ariana Grande'nin film prömiyerinde bariyerleri aşarak ünlü sanatçıyı sert şekilde tutan Avustralyalı hayran Johnson Wen, 9 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Wen'in kamuya rahatsızlık verdiğini kabul etti.
Singapur'da ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande'yi, başrolünde oynadığı filmin prömiyerinde bariyerleri aşıp sert biçimde tutan Avustralyalı hayranı Johnson Wen, 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.
BBC'nin haberine göre Singapur'da mahkeme, "Wicked: For Good" filminin 13 Kasım'da Singapur'daki Asya prömiyerinde Grande'yi rahatsız eden 26 yaşındaki Avustralyalı Johnson Wen'e ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, "kamuya rahatsızlık verdiğini kabul eden" Wen'i 9 gün hapis cezasına çarptırdı.
Wen'in, "Wicked: For Good" filminin prömiyerinde bariyerden atlayarak oyuncuların hayranlarını selamladığı "sarı halı" alanına izinsiz geçmesi ve filmin başrolündeki Grande'yi sert şekilde omuzlarından tutarak sarması, sosyal medyada gündem olmuştu.
Güvenlik görevlileri ve Grande'nin başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Cynthia Erivo'nun müdahalesiyle ABD'li oyuncudan uzaklaştırılan Wen, gözaltına alınmıştı.
ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından o anların videosunu paylaşan Wen, "Sevgili Ariana Grande, sarı halıda seninle zıplamama izin verdiğin için teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.