Arı sütü ve propolisin kontrolsüz kullanımı çocuklarda yan etkilere neden oluyor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca, arı sütü ve propolisin doktor kontrolü dışında aşırı kullanılması durumunda erken ergenlik, boy kısalığı ve erkek çocuklarda meme büyümesi gibi yan etkilerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Arıca, çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen vitaminler ile arı sütü ve propolisin kullanımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda bu ürünlerin kullanımında ciddi artış gözlendiğini ifade eden Arıca, arı sütü ve propolisin güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu, bakteri ve virüsleri öldürücü etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini düzenleyici (immün modülatör) olarak bilindiğini kaydetti.

Bu ürünlerin hekimler tarafından önerilebildiğini belirten Arıca, doktor kontrolü dışında aşırı kullanılmaması konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Arı sütü ve propolisin aşırı ve kontrolsüz kullanımı çeşitli yan etkilere yol açıyor. En önemli yan etkilerden biri, çocuklarda erken ergenlik. Özellikle ergenliğe geçiş döneminde kullanım erken ergenliği tetikleyebiliyor. Ergenlik sonrasında ise sürecin hızlanmasına bağlı olarak uzun vadede boy kısalığına neden olabiliyor. İkinci önemli yan etki ise özellikle erkek çocuklarda meme büyümesine yol açmasıdır."

Arıca, arı sütü ve propolisin aşırı kullanımında mideyle ilgili sorunların da yaşanabileceğini, ayrıca bazı bilimsel çalışmalarda kan pıhtılaşmasını engelleyebileceğine dair bulguların elde edildiğini aktardı.

Özellikle 1 yaş altındaki çocuklarda bu ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Arıca, "Biz arı sütü ve propolisi 2 yaşından önce tavsiye etmiyoruz. Hamileler, emziren anneler ve kan pıhtılaştırıcı ilaç kullanan kişiler de kullanmamalı." diye konuştu.

"Merdiven altı" üretim ve satış uyarısı

Prof. Dr. Arıca, internet ortamında satılan ve "merdiven altı" olarak tabir edilen üretimlerin daha ciddi riskler barındırabileceğine de dikkati çekti.

Koronavirüs salgını sonrası sosyal medyanın etkisiyle bu tür ürünlerin kullanımının arttığını dile getiren Arıca, "Komşudan duyma ya da 'bir çocuk kullandı fayda gördü' gibi kulaktan dolma bilgilerle kullanım yan etkilere yol açabiliyor." dedi.

Arıca, bu ürünlerin hekim kontrolünde ve belirli sürelerle kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Arı sütü ve propolis sürekli kullanılmamalı. Eğer hekim öneriyorsa 3 aydan sonraki kullanımlarda mutlaka 1 ay ara verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Arı sütü ve propolis kullanımının ardından alerjik reaksiyonlar görülebileceğini söyleyen Arıca, şunları kaydetti:

"Kaşıntı, döküntü, kızarıklık, erken ergenlik veya erkeklerde meme büyümesi gibi durumlarda mutlaka aile hekimine veya çocuk hekimine başvurulmalı ve kullanım kesilmelidir. Arı sütü ve propolis kullanımı son 5 yılda Türkiye'de ve dünyada yaklaşık 4 kat arttı. Sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan kişilerin paylaşımları aileleri etkileyebiliyor. Vatandaşların bu tür içeriklere karşı dikkatli olması gerekiyor."