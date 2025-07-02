Arı Sokması Sonucu Hastanede Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arı sokan Hüseyin Karataş, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şok geçirerek hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Karataş Mahallesi'nde taksicilik yapan Hüseyin Karataş'ı (55) birkaç gün önce arı soktu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, fenalaşan Karataş'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Karataş'ın arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği belirlendi.

Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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