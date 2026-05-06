Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu 33. kilometrelik alan ulaşıma kapandı. Karayolları ve polis ekipleri, araç kuyruğunu kaldırmak için çalışmalara başladı.

Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yolun 33. kilometresi ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.

Heyelan sebebiyle park halindeki bir tır da hasar gördü.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
