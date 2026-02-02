Haberler

Arhavi'de otogar binasındaki çalışmalar devam ediyor


Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yeni otogar inşaatının yaz mevsiminde tamamlanarak hizmete açılacağını açıkladı. Modern mimarisiyle dikkat çeken otogar, ilçenin trafiğini rahatlatarak halkın hizmetine sunulacak.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, otogar inşaatının yaz mevsiminde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Ataselim, yaptığı yazılı açıklamada, yapıda gerçekleştirdikleri estetik ve fonksiyonel dokunuşlarla projenin çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Göreve geldiklerinde inşaat çalışmalarının başladığını aktaran Ataselim, "Sahil yoluna sıfır konumda olması nedeniyle bu binanın Arhavi'nin bir nevi vitrini ve aynası olmasını istedik. Transit geçen yolcuların dahi dikkatini çekecek, modern bir mimari anlayışla dış cepheyi tamamen cam sistemine dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Binada kısa sürede cam montaj çalışmalarının başlayacağını dile getiren Ataselim, şunları kaydetti:

"İç mekan çalışmaları büyük ölçüde bitti. Saha düzenlemeleri ve ofislerin hazır hale getirilmesiyle birlikte, 2026 yılı yaz sezonunda yeni terminalimizi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Mevcut otogarımız artık trafik yükünü kaldıramıyor ve zaman kaybına neden oluyordu. Bu taşınma ile Arhavi trafiği rahat bir nefes alacak, ilçemiz hak ettiği modern kapıya kavuşacaktır."

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
