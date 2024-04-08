Arhavi'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törende, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene, Garnizon Komutanı Furkan Selman, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, emniyet teşkilatı mensupları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.