Haberler

Arhavi'de Gölette Boğulan İmamlar Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren iki imam, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekiplerce sudan çıkarılan imamlar Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir (26), kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Olay, gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami'nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İmamları suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan imamlar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon'da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Futbol şöleninde ilk yarı bitti! İşte skor

Futbol şöleninde ilk yarı bitti! İşte skor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi

Karar Resmi Gazete'de! İki il arasındaki sınır hattı değişti
Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem! Bulana ödül verilecek
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı