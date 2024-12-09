Üye Girişi
Haberler
Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

 Esad da artık mülteci oldu

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor

 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında

Esad gider gitmez İsrail, 51 yıldır beklediği hamleyi yaptı
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

Arhavi'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Yolun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Arhavi'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Yolun Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleşen heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. İş makineleri ve teknik ekipler, toprak altında kalan bir aracın bulunabilmesi için bölgedeki çalışmalara yönelik çeşitli cihazlar kullanıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel
img

Esad'dan desteğini esirgemeyen Putin bu kez şaşırttı
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! 2025 OCAK ÖĞRETMEN ZAMLARI! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak? Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.