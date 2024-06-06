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Arhavi'de Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Arhavi'de 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Arhavi Belediyesi Çevre Müdürlüğü ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kıyı şeridi ve denizdeki çöpler toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Türkiye Çevre Haftası" kutlamaları kapsamında Arhavi'de "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Arhavi Belediyesi Çevre Müdürlüğü ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kıyı şeridi ve denizdeki çöpler toplandı.

Toplumun her kesimine çevre bilincinin aşılanması ve çevre temizliği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Ender Öz ve Sıfır Atık Şube Müdürü Umut Ural Özkan'ın da katılım sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı İklim Değişikliği Türkiye Arhavi Güncel Haberler

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