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Arhavi Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Arhavi Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıya, tüm meclis üyeleri katıldı.

Ataselim, yaptığı konuşmada, yeni dönemin ilçe, ülke ve vatandaşlar için hayırlar getirmesini dileyerek, meclis çatısı altında Arhavi'nin yararına olan çalışmalara hep birlikte imza atacaklarına inandığını söyledi.

Gündemin onaylanmasının ardından, toplantı gündemdeki maddelerin görüşülmesi ve oylanması ile devam etti.

Belediye meclisinin ilk toplantısında, meclis başkan vekilliği, katip üyelikleri, encümen üyelikleri, komisyonlar ve birlik üyeliklerinin belirlenmesi, mali raporların görüşülmesi ve meclis toplantı gün ve saati ile tatil ayının belirlenmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca, ilçe genelinde yapılması planlanan projeler ve hizmetler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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