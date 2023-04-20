AREFE GÜNÜNDE TEM'İN KOCAELİ VE BOLU GEÇİŞLERİNDE ULAŞIM RAHAT

AREFE gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli ve Bolu geçişlerinde ulaşımda aksaklık yaşanmadı. Hafif yoğunluğun olduğu trafikte araçlar akıcı seyretti.

3 günlük bayram tatili öncesi, bazı tatilciler arefe gününde yola çıktı. Önceki bayramlarda aşırı yoğunluk nedeniyle trafik sıkışıklığının yaşandığı TEM'in Kocaeli ve Bolu geçişlerinde bu yıl ulaşımda aksama yaşanmadı. Hafif şekilde yoğunluğun oluştuğu yolda araçlar rahatlıkla ileyebildi. Güzergahtaki hafif yoğunluğun Ankara istikametinde olduğu görüldü, İstanbul yönünde ise araç trafiğinin normal günlerin de altında olduğu görüldü. Güzergahta trafik yoğunluğunun gece saatlerinde biraz daha artması bekleniyor. Polis ve jandarma ekipleri de yolda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazır şekilde bekliyor.