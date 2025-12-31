Haberler

Ardahan Valiliğinden yeni yıla girerken kliple trafik kurallarına uyma çağrısı

Güncelleme:
Ardahan Valiliği, kentte yoğun kar yağışı altında yeni yıla girilirken çekilen kliple, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, tarihi mekanlar, yollar ve kar altında çekilen görüntülere yer verildi.

Klipte, ayrıca Vali Hayrettin Çiçek'in trafik ekipleri denetimindeki konuşması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2026'nın "Trafik Yılı" ilan edildiğine dikkati çeken Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de inşallah Ardahan'da gerek emniyetimiz gerek jandarmamız trafik tedbirlerini en üst noktaya çıkararak Ardahan'ımızın 2026 yılının, ölümsüz, trafik kazasız bir yıl olması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2026 yılının ülkemiz için, Ardahan'ımız için hayırlar getirmesini temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
