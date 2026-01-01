Ardahan Üniversitesinde yarın eğitim yapılmayacak

Ardahan Üniversitesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın üniversitede eğitim öğretim yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, idari ve akademik personelin yanı sıra, görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.