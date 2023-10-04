ARDAHAN-TÜRKGÖZÜ'NDE 21,4 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulmak istenen 21, 4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulmak istenen 21, 4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir TIR, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde yasal yükün üzerine koyulmuş şekilde koliler içerisinde gümrüklenmiş değeri 21.465.218,10 TL olan çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Araç sürücüsüne, kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı.Posof Kaymakamı Emrah Akduman, 'Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum dedi.