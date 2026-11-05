Ardahan-Şavşat yolunda mahsur kalan 14 tır Karayolları ekiplerince kurtarıldı

Ardahan-Şavşat yolunda mahsur kalan 14 tır Karayolları ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle buzlanma oluştu, 14 tır yolda mahsur kaldı. Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tırlar bulundukları yerden kurtarıldı.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de kar, zaman zaman etkisini artırdı.
Söz konusu??????? güzergahta rüzgarın etkisiyle kar tipiye dönüştü, meydana gelen buzlanma dolayısıyla 14 tır mahsur kaldı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırları bulundukları yerden kurtardı.
Kaynak: AA