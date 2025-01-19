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Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof Yollarında Buzlanma Nedeniyle Geçiş Yasaklandı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof Yollarında Buzlanma Nedeniyle Geçiş Yasaklandı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yoğun buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar için kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar mevkileri tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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