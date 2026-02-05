Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ulaşımına kapatılan yol, karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Ancak dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kar ve tipi nedeniyle önceki gün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yolun Sahara mevkisindeki yaylalar bölgesinde yer yer gizli buzlanma görüldüğünü belirterek, uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları