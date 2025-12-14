Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün, kar ve yoğun tipi yüzünden ulaşıma kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Karla mücadelenin ardından söz konusu yol, özellikle tır geçişine kontrollü olarak açıldı.

Ayrıca dün kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda da geçişler kontrollü sağlanmaya başladı.