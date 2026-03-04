Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tırların geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve buzlanma, zincirsiz tırların geçişine kapatılmasına neden oldu. Ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı nedeniyle sürücüler uyarıldı ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İl genelinde etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kar yağışının etkisini artırdığı Ardahan-Şavşat kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Yolun Sahara mevkisinde zincirsiz tırların geçişine izin verilmezken, ekipler sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Günay Nuh