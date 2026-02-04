Haberler

Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu, karla mücadele çalışmaları sonrasında tekrar ulaşıma açıldı. Yolun Ardahan tarafında yapılan çalışmalar neticesinde yol önce küçük araçlara, ardından tüm araçlara açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan- Kars kara yolu ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tüm araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Ardahan tarafı Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Karla mücadelenin ardından yol, önce küçük araçlara, ardından tüm araçlara açıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
