Ardahan-Kars kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolu, karla mücadele çalışmaları sonrası küçük araçların geçişine açıldı. Ancak ekipler, yolda yoğun buzlanma uyarısında bulundu.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Kars kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından, Karayolları ekipleri yolu küçük araçların geçişine açtı.

Ekipler, yolda yoğun buzlanma uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
