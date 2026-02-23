Ardahan, beyaza büründü

ARDAHAN, sabahın erken saatlerinde yağan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

Ardahan'da sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Ağaçlar, otomobiller ve kaldırımlar karla kaplandı. Belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle de kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

