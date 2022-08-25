Ardahan haberleri... Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü Güncel Haberler Ardahan haberi... Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü ÇANAKKALE - Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklarla süren yağmurdan birçok bölge etkilendi. Çanakkale'de bugün akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Barbaros Mahallesi Plaj caddesi ve deniz sokak kesişimi sağanak yağış sonrasında sular altında kaldı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadılar. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Belediye ekipleri de çalışma başlattı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin Trakya Bölgesi Çanakkale Marmara Güncel Haberler

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