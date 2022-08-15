Ardahan haberi... Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti Ardahan haberi: Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti Kağıthane Seyrantepe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Otomobillerin sular içerisinde kaldığı caddede vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Kağıthane Seyrantepe'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken birçok otomobil suya gömüldü. Suya gömülen otomobilleri bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Görüntüde 3 vatandaşın göle dönen sokakta gezdiği görüldü. Güncel İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur Seyrantepe Kağıthane Güncel Haberler

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