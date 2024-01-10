Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gazetecilerle Buluştu

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Alihanoğlu, Kaptanpaşa Mahallesinde bir tesiste, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilerin toplumun güvenilir, doğru ve tarafsız haber alması için zor şartlara rağmen görevinin peşinde koştuğunu dile getiren Alihanoğlu, "Gününüzü kutlarken, bu günün güzel yarınlara vesile olmasını ve mesleğinizde başarılar dilerim. Ardahan'ın hak ettiği noktada olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerek. İktidarından muhalefetine ve medyasına kadar bize düşeni yaparsak memleket gelişir ve güzelleşir. Bunun da en güzel yolu, sahaya inilmeli. Yani bugünkü gibi bir araya gelinmeli. Sorunlar bu şekilde masaya yatırılmalı ve çözüm için konuşulmalı. Davetimize icabet ettiniz, sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.