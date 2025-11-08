Ardahan'dan Umre Ziyareti İçin Yolculuk Başladı

Ardahan'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla gidecek 20 umreci için Ardahan Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Ardahan kent merkezinden gelen 20 kişilik kafile, yapılan duaların ardından Kars Harakani Havalimanı'na hareket etti.

Programda vatandaşlarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Adem Karadeniz, "Rabbim niyetlerinizi, ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Yolunuz açık olsun." dedi.

Aileleriyle vedalaşan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.