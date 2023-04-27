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Ardahan'da zift tankı patlaması: 4 işçi yaralandı

Ardahan'da zift tankı patlaması: 4 işçi yaralandı

Güncel Haberler

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si ağır, 4 işçi yaralandı. Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 4 işçi yaralandı.

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2'si Erzurum'a, 1'i Trabzon'a 1'de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Güncel

Ardahan Güncel Haberler

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