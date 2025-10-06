Haberler

Ardahan'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

Ardahan'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da gece başlayan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sisin özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.

Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı.

Sis, Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesi başta olmak üzere kent genelinde etkisini arttırdı.

Sisin yoğunlaştığı Ardahan-Artvin ve Göle bağlantılı yollarda görüş mesafesi düştü.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, motosiklet kaskıyla öldürüldü

Uygunsuz davranan sevgilileri uyardı, kaskla öldürüldü
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.