Ardahan'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
Ardahan'da gece başlayan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sisin özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.
Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı.
Sis, Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesi başta olmak üzere kent genelinde etkisini arttırdı.
Sisin yoğunlaştığı Ardahan-Artvin ve Göle bağlantılı yollarda görüş mesafesi düştü.