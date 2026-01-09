Haberler

Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımı aksattı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımı aksattı.

Ulaşımın aksaması nedeniyle yolun Ilgar mevkisi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Karayolları ekipleri, diğer sürücülerin de tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
