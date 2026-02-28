Haberler

Ardahan'da 89 köy yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 64 cm, kırsalda ise 1 metreyi geçti. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sahara Geçidi'nde ulaşım yapılamazken Ilgar Geçidi'nde ise küçük araçlara izin veriliyor.

Ardahan'da dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreye ulaşırken, kırsalda ise 1 metreyi geçti. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ekiplerin çalışması sonucu küçük araçların geçişine açılırken, Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi ise geçen günlerde düşen çığdan sonra yaşanan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
