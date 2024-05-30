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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

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Ardahan Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Kars'tan temin ettikleri uyuşturucuyu Ardahan'da satmaya çalışırken yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Ardahan Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, Kars'ta temin ettikleri uyuşturucuyu Ardahan'da satmaya çalışırken yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.M, Y.A, M.K ve V.P'nin Kars'tan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Ardahan merkeze bağlı köylerde satacaklarına dair bilgi aldı.

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin seyahat ettiği aracı durdurup arama yaptı.

İki ayrı kağıda sarılı vaziyette ve bir poşette toplam 55,5 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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