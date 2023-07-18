Ardahan'da Ulaşım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi adına asfaltlama, parke-bordür ile yeni cadde ve sokakların açılması çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Ardahan Fen İşleri müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de kent merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek' dedi.