Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Ardahan'da iki tır ve bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, buzlanma nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden yolda meydana geldi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da iki tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, buzlanma nedeniyle Mustafa Aydın'ın kullandığı 25 AAV 555 plakalı tır, Özlem Karabağ yönetimindeki 34 ETL 882 plakalı otomobil ile Ahmet Akbaba idaresindeki 25 EP 736 plakalı tır çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Karabağ ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle gümrük kapısına giden yol ulaşıma kapatıldı.