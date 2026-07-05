Ardahan'da geri manevra yapan aracın çarptığı çocuk öldü
Ardahan'ın Göle ilçesinde geri manevra yapan süt toplama aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ardahan'ın Göle ilçesinde geri manevra yapan süt toplama aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Filizli köyündeki bir mandıraya Burak Atalay idaresindeki 08 YC 213 plakalı ait süt toplama aracı, geri manevra yaptığı sırada sürücünün fark edemediği 3 yaşındaki R.R.Ö'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.R.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
R.R.Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Günay Nuh