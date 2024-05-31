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Ardahan Valiliği'nde Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Su Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, su verimliliği, içme ve kullanma suyu güvenliği, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi konuları ele alındı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 31 Ocak 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" çerçevesinde Ardahan Valiliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen toplantıda, su verimliliği, içme ve kullanma suyu güvenliği, su kaynaklarının korunması ile etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi planları görüşüldü.

Toplantıda kurum temsilcileri, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve artan nüfus ile su kaynaklarının öneminin bir kat daha arttığını, bununla ilgili herkesin sorumluluk alması gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde yürütülen "Su Verimliliği Seferberliği"nin önemini vurguladı.

Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanı Zakir Turan, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve uzmanlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Valiliği Hayrettin Çiçek Çevre Güncel Haberler

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