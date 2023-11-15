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Ardahan'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı

Ardahan'ın Merkez Karagöl Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. isimli kişi tabancayla bacağından yaralandı ve Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.