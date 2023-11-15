Ardahan'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı
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Ardahan'ın Merkez Karagöl Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. isimli kişi tabancayla bacağından yaralandı ve Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ardahan'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Merkez Karagöl Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. tabancayla bacağından yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel