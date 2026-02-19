Haberler

Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını yerinden söktü, köylerdeki ev ve ahırların çatıları savruldu. AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden söküldü.

Bazı köylerde de ev ve ahırların çatıları etrafa savruldu.

Afad ekipleri köylerde inceleme yaptı.

