Ardahan'da şiddetli rüzgar 3 binanın çatısını uçurdu

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu.

Şiddetli rüzgar, özellikle Göle ilçesinde çatılarda hasara yol açtı.

Rüzgarın şiddetiyle Esenyayla köyünde 1, Kuytuca köyünde 2 binanın çatısı uçtu.

Yaralama ve can kaybı olmazken, söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bölgede şiddetli rüzgarın yanı sıra kar ve sağanak da etkili oluyor.