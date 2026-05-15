Ardahan'da şehit ve gazilerin hatıraları fidanlarla yaşatılacak

Ardahan'da şehit ve gazilerin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan "Şehit ve Gazi Hatıra Ormanı" düzenlenen törenle açıldı.

Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Ölçek mevkisindeki ormanlık alanda düzenlenen programda 140 fidan toprakla buluşturuldu. Her birine şehit ve gazi isimlerinin verildiği fidanların yanına Türk bayrağı dikildi.

Programda konuşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, şehit ve gaziler adına dikilen fidanların büyüyerek kalıcı bir hatıraya dönüşeceğini söyledi.

Çiçekli, "140 adet fidanı şehit ve gazilerimiz adına bugün burada toprakla buluşturduk. İsimlendirdik. Her birinin adı yazıyor. Bayrağımız hemen yanı başında. Allah hayırlı etsin." dedi.

Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam ise Ardahan merkez ve ilçeleri adına 140 fidan diktiklerini belirterek hatıra ormanının oluşturulmasına katkı sunan kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan ormanın sonsuza dek korunacağını söyledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
