Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvanlara Yönelik Önemli Uyarı

Ardahan Valiliği, kentte 10 Temmuz'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle telef olan hayvanların hem gömülmesi hem de çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla bilgi paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, olası hayvan kayıplarının üreticilerce Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmeleri istendi.

Telef olan hayvanların belirlenen izole bölgelere ekiplerce gömüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde görülen şap salgını nedeniyle telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gayri nizami şekilde mera ve köy yerleşim alanlarına, dere kenarlarına ve içme suyu kaynaklarına yakın bölgelere bırakılmasının önüne geçmek, bu kapsamda çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla ilimizdeki kurumların envanterinde yer alan tüm iş makineleri Valiliğimizce vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne görevlendirilmiştir."

Olası hayvan kayıpları durumunda üreticilerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait "0478 211 31 42" ve "0545 689 00 75" numaralı telefonlara ulaşılması istenen açıklamada, "Ölen hayvanlar ekiplerimizce hızlı bir şekilde alınarak belirlenen izole bölgelere gömülecektir. Vatandaşlarımızın, şap hastalığı ile mücadelede kapsamında yürütülen çalışmalarda, yetkililerle iş birliği içinde hareket etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.