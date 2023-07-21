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Ardahan'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Güncel Haberler

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu. Ardahan-Göle kara yolunun bazı noktaları beyaza büründü. Vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Özellikle Göle ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle de Ardahan-Göle kara yolunun bazı noktaları beyaza büründü.

Vatandaşlardan Ahmet Öztosun, AA muhabirine, Samsun'dan Ardahan'a gelirken dolunun etkili olduğunu belirterek, "Temmuz ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak beni şaşırttı. Çok sıcak bölgeden bir anda serin bir yerde olmak ilginç." dedi.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel

Ardahan Göle Güncel Haberler

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