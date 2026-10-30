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Ardahan'da sabah sisi görüş mesafesini düşürdü, Kura Nehri çevresinde çiy oluştu

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Ardahan'da sabah sisi görüş mesafesini düşürdü, Kura Nehri çevresinde çiy oluştu Haber Videosunu İzle
Ardahan'da sabah sisi görüş mesafesini düşürdü, Kura Nehri çevresinde çiy oluştu
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Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis, özellikle Ardahan Kalesi, Millet Bahçesi ve Kura Nehri çevresinde yoğunlaşırken ağaçlar ve bitkiler üzerinde yoğun çiy oluştu.

Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte etkili olan sis, özellikle Ardahan Kalesi, Millet Bahçesi ve Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azalırken, ağaçlar ve bitkiler üzerinde yoğun çiy oluştu.

Kaynak: AA
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