Ardahan'da Putka Gölü Sazlığında Yangın Çıktı
Ardahan Üniversitesi kampüsü yakınındaki Putka Gölü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ardahan Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Putka Gölü alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ardahan-Kars kara yolu ile Çamlıçatak ormanlığına yakın alanda çıkan yangının dumanı etrafı kapladı.
Alanın bataklık olması dolayısıyla ekipler müdahalede zorlandı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.