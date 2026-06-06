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Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Ardahan-Göle kara yolunda seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Ö.Ç., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ö.Ç'nin (25) kullandığı 67 ADN 856 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolunun 20. kilometresinde Göle istikametinde seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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