Ardahan'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Ardahan'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire ve orman parklarına da sınırlama getirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent genelini kapsayan bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin, 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu tarihte Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı." ifadesine yer verildi.