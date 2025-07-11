Ardahan'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

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Ardahan Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında piknik yerleri dışındaki ormanlara giriş yasaklanırken, belirli orman parklarına da saat 20.00-08.00 arasında giriş sınırlaması getirildi.

Ardahan'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire ve orman parklarına da sınırlama getirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent genelini kapsayan bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin, 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu tarihte Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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